'PvdA-winst komt door het Frans Timmermans-effect'

Forum van Democratie, de grote winnaar van de Provinciale Statenverkiezingen, stevent af op drie zetels, achter CDA en VVD. "Dat valt toch wel een beetje tegen voor FvD. Bij de Provinciale Statenverkiezingen lag het percentage stemmen nog op 15 en nu op 11", zegt Fresen.

De uitslag voor de PVV is echt teleurstellend. "Wilders is de afgelopen weken niet aan bod gekomen door de tweestrijd van Baudet en Rutte. Hij is gewoon volledig vermorzeld."

Ook D66 gaat niet goed, met twee zetels in de definitieve exitpoll. "D66 heeft altijd gezegd: bij twee zetels hebben we de ondergrens bereikt. En dat is nu dus. Het is toch gek, want lijsttrekker Sophie in 't Veld heeft misschien wel het meest pro-Europese verhaal van allemaal, maar daarmee heeft ze geen stemmers getrokken."