Definitieve exitpoll Ipsos: zetelverdeling ongewijzigd, PvdA blijft grootste

Bij de Europese verkiezingen lijkt de PvdA vijf zetels in het Europees Parlement te krijgen. VVD en CDA stevenen af op vier zetels, GroenLinks en Forum voor Democratie ieder op drie.

Dat blijkt uit de definitieve exitpoll van onderzoeksbureau Ipsos in opdracht van de NOS, waarin ook de stemmen zijn meegerekend van de kiezers in het laatste half uur dat de stembureaus nog open waren. De zetels in de definitieve exitpoll verschillen niet van de zetelverdeling die om 21.00 uur bekend werd gemaakt.

De exitpolls kennen een foutmarge van één zetel per partij. Partijen kunnen een zetel meer of minder halen dan in deze verwachting is uitgesproken. Dat wil zeggen: als er in de exitpoll één zetel verschil tussen twee partijen is, kan de werkelijke uitslag nog andersom zijn.

De opkomst lijkt met ruim 41 procent iets hoger dan bij de vorige verkiezingen in 2014.