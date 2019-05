In Groot-Brittannië draaien de verkiezingen vooral om de brexit

Vandaag moet de dag van Nigel Farage worden. Hij hoopt met zijn gloednieuwe Brexit Party de grootste te worden deze verkiezingen. Hij zou daarmee flink profiteren van het feit dat de Conservatieven van premier May er maar niet in slagen om het eens te worden over hoe de Britten de EU moeten verlaten.

In de meest recente peilingen komt zijn Brexit-partij uit op ruim 30 procent van de stemmen. Daarmee heeft Farage een straatlengte voorsprong op de rest, terwijl de Conservatieven van May weleens minder dan tien procent van de stemmen kunnen halen. Dat zou een historisch slecht resultaat betekenen.

In gemeentes als Dartford lijkt de Brexit Party op weg om heel wat stemmen op te halen. Bij het stembureau in de baptistische kerk blijkt bijna iedereen op Farage te hebben gestemd. "We willen uit de EU. Daar hebben we drie jaar geleden voor gestemd. Er wordt gesold met ons", zegt Dave, die zijn stem vooral gebruikt om een signaal af te geven aan de regering en parlementariërs.

"De Conservatieven en Labour zijn alleen maar druk met zichzelf. Ze vergeten voor wie ze daar zitten, ze zitten daar voor ons. We hadden eind maart de EU al moeten verlaten, dat is niet gebeurd."

In Dartford stemde bij het referendum drie jaar geleden ruim 60 procent voor een vertrek uit de EU. De woede over het feit dat dat nog altijd niet is gebeurd, is groot. Velen hier hadden nooit verwacht en gewild dat ze voor deze verkiezingen toch weer moesten komen opdraven.

Door te kiezen voor de Brexit Party willen veel stemmers een signaal afgeven aan hun huidige regering: