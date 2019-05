Deze mensen bepalen wat er in de schoolboeken staat

Die doelen nakomen is niet heel veel werk. "Die passen voor de onderbouw geschiedenis op twee A4-tjes", zegt oud-geschiedenisleraar Jan-Wolter Smit, die meeschrijft aan de geschiedenismethode van uitgeverij Thieme-Meulenhoff. "Je hebt dus heel veel vrijheid om het verhaal verder op te schrijven. Er zit wel een heel team bij dat alles checkt. En bij gevoelige zaken, zoals het Israëlisch-Palestijns conflict, schakelen we ook een Midden-Oosten-deskundige in."

De schrijvers van de lesmethoden luisteren volgens Jan-Wolter ook zeker naar de kritiek die langskomt. "Wij hebben bijvoorbeeld discussie gehad over of we woord 'slaven' nog wel moeten gebruiken. Het staat nu nog in onze methode, maar we willen wel toe naar 'tot slaaf gemaakte mensen'."