Miljoenen Noorse zalmen dood door algenplaag

Ongeveer 8 miljoen Noorse zalmen zijn de afgelopen week doodgegaan door een algenplaag. Meer dan de helft van de omzetgroei is daardoor verloren gegaan, zeggen de Noorse autoriteiten. Noorwegen is de grootste exporteur van zalm van de wereld.

Volgens het Directoraat van de Visserij gaat het om 10.000 ton gekweekte zalm met een verkoopprijs van 63,5 miljoen euro. Wat dat betekent voor producenten is niet duidelijk.

In 2016 steeg de zalmprijs fors toen er in Chili een vergelijkbare algenplaag was. Daar gingen toen meer dan 20 miljoen vissen dood.

De huidige plaag is de dodelijkste algenplaag in Noorwegen sinds 1991. De algen hebben zich verspreid langs de kust van Noord-Noorwegen. De organismen plakken aan de kieuwen van de vis en verstikken ze. Wilde vissen kunnen wegzwemmen, terwijl gekweekte vis gevangen zit.