Pensioenuitvoerder APG trekt loon van mannen en vrouwen gelijk

APG, de uitvoeringsorganisatie van pensioenfonds ABP, gaat het loon van mannen en vrouwen gelijktrekken. 125 vrouwelijke medewerkers kregen vandaag te horen dat ze per 1 juni een salarisverhoging krijgen. Ze krijgen voortaan hetzelfde salaris als hun mannelijke collega's met vergelijkbare functies, ervaring en dienstjaren.

"We staan bij APG voor gelijk loon voor gelijk werk en dat zetten we vandaag recht", zegt HR-directeur Marloes Sengers. "Bovendien nemen we maatregelen om ongelijke beloning in de toekomst uit te sluiten, zowel financieel als in beleid."

Het bedrijf gaat ook onderzoek doen. "We willen uitzoeken hoe en waardoor het komt dat er verschillen zijn in beloning tussen mannen en vrouwen, dus hoe het zover heeft kunnen komen, zodat we dat duurzaam kunnen aanpakken."

Bij APG werken zo'n 3000 mensen, van wie 960 vrouwen. 125 vrouwelijke medewerkers, 13 procent van de vrouwen, kregen gemiddeld 2,2 procent minder salaris dan hun mannelijke collega's. Bij de overige 840 vrouwen was er geen verschil in salaris met mannelijke medewerkers.