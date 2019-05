Flinke aardbeving Groningen: 'We zijn er nu al zo klaar mee'

Inwoners van de provincie Groningen zijn vanochtend wakker geschrokken door een van de zwaarste aardbevingen die het KNMI daar ooit heeft gemeten. "Ik denk dat ik net als de halve provincie Groningen wakker geschrokken ben", reageert Ger Warink uit Loppersum.

Het epicentrum met een kracht van 3,4 lag bij Westerwijtwerd, een dorp 6,5 kilometer ten westen van Loppersum. De beving komt in de top 3 van zwaarste bevingen in Groningen gemeten. Warink vertelt wat er gebeurde.

"Je hoort gerommel aankomen. Er valt wat om in de kast, en je zit meteen rechtop. In totaal duurde het een seconde of vier", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal. Het KNMI waarschuwt al voor mogelijke schade, maar Warink heeft dat nog niet kunnen bekijken. "Ik sta nog in de badjas hier, maar de schade zal er ongetwijfeld zijn.

350 bevingen

Hij vertelt dat zijn huis al 350 bevingen heeft meegemaakt. "Het is al gescheurd en verzakt. We zijn er nu al zo klaar mee. We weten het ook niet meer."

Hij hoopt dat de timing van de aardbeving nog iets positiefs kan betekenen, want vandaag is er in de Tweede Kamer een debat over de mijnbouw in Groningen. "Als hij komt, dan maar vandaag. Het zou een mooie aanvulling zijn voor politici om te kijken hoe het nu verder moet."

Tegen RTV Noord reageert Harme Dokter uit Bedum. "Mijn bed was hevig aan het kraken en het dak maakte lawaai. Verder weet ik nog niet wat er beneden is gebeurd."

Jos Walstra uit de stad Groningen heeft de beving ook gevoeld. "Ik stond in de keuken te ontbijten en toen hoorde ik een klap. Vervolgens ging ik naar het toilet en het was net of de wc onder me weg donderde."

Op Twitter melden ook andere Groningers dat ze wakker geschrokken zijn: