VS vermoedt chemische aanval in Syrië en waarschuwt Assad

De Verenigde Staten vermoeden dat het Syrische bewind afgelopen weekend een chemische aanval heeft uitgevoerd in de provincie Idlib. Het zou niet de enige zijn van de afgelopen tijd. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwt Damascus dat de VS en zijn bondgenoten "snel en adequaat" zullen reageren als het definitieve bewijs wordt gevonden.

In een verklaring wordt gesproken over aanwijzingen voor chemische aanvallen. De laatste zou zondag zijn geweest. Over slachtoffers is niets bekend.

Een woordvoerder van het State Department zegt dat de vermoedelijke chemische aanval onderdeel uitmaakte van een "gewelddadige campagne van president Assads troepen", die ingaat tegen een staakt-het-vuren dat is bedoeld om miljoenen burgers te beschermen.

Onder president Trump heeft de VS twee keer eerder aanvallen uitgevoerd in Syrië vanwege vermoedelijke chemische aanvallen, in april 2017 en april 2018.

Idlib is het laatste grote bolwerk van de oppositie tegen Assad. In september werd door internationale bemiddeling een staakt-het-vuren afgesproken, maar dat akkoord is achterhaald. De strijd in het gebied is de laatste tijd opgevoerd.