'Syrische regime zet vatbommen in bij offensief in Idlib'

De Syrische luchtmacht heeft het zuiden van de provincie Idlib bestookt met tientallen vatbommen, zegt de oppositie. Volgens het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, dat opereert vanuit Groot-Brittannië, zijn bij het offensief vandaag ruim veertig mensen gedood of gewond geraakt. Aan de aanval zouden ook Russische gevechtstoestellen hebben deelgenomen, evenals grondtroepen.

Idlib is het laatste gebied in Syrië dat nog in handen is van de oppositie. Het regime zette twee weken geleden de aanval in op de rebellen in Idlib en het aangrenzende Hama en heeft daar inmiddels een aantal dorpen veroverd, meldt het Observatorium. Daaronder zijn strategisch gelegen plaatsen als Kfar Nabuda en het hoger gelegen Qualaat Madiq.

In de prullenmand

Met het offensief ligt het staakt-het-vuren dat in september tot stand kwam na bemiddeling van Syriës bondgenoot Rusland en Turkije in de prullenmand. De Syrische president Assad heeft gezegd dat hij het hele land, tot de laatste vierkante meters aan toe, wil heroveren op de strijdgroepen van de oppositie.

Het Observatorium stelt dat de strijd in Idlib en Hama sinds 30 april aan 188 mensen het leven heeft gekost, onder wie 85 burgers. Er zijn sinds het begin van het offensief vaker vatbommen gedumpt op het gebied en de Russische luchtmacht neemt geregeld deel aan de aanvallen op de rebellen.

Op video's die vorige week online zijn gezet door activistische hulpverleners, de zogenoemde Witte Helmen, zou te zien zijn hoe reddingswerkers gewonden helpen na een luchtaanval op de plaats Hesh, die halverwege de steden Idlib en Hama ligt. Bij die aanval zijn twee mensen omgekomen door vatbommen, zegt het Observatorium.

Grove schendingen

Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk hebben opgeroepen om een einde te maken aan de bloedige strijd. "Luchtaanvallen op stedelijke gebieden, ongerichte bombardementen en het inzetten van vatbommen, het bestoken van burgerdoelen en hulpinstanties zoals scholen en ziekenhuizen, zijn grove schendingen van het oorlogsrecht", staat in een verklaring die namens de drie landen is verspreid door het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken