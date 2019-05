Pim Fortuyn Prijs voor journalisten John van den Heuvel en Paul Vugts

De misdaadjournalisten John van den Heuvel en Paul Vugts hebben de Pim Fortuyn Prijs 2019 gewonnen. Ze krijgen de prijs omdat ze zijn blijven schrijven ondanks zware bedreigingen uit het criminele milieu.

"Ze zijn onverschrokken, moedige journalisten en verdedigen het vrije woord", aldus het juryrapport.

Paul Vugts (Het Parool) wordt al lange tijd beveiligd en heeft ook een tijd ondergedoken gezeten vanwege serieuze bedreigingen uit criminele hoek. Telegraaf-journalist Van den Heuvel mocht vanwege bedreigingen zelfs een tijd lang niet aanschuiven bij tv-programma RTL Boulevard.

De Pim Fortuyn Prijs, vernoemd naar de in 2002 doodgeschoten politicus, wordt elk jaar uitgereikt aan opiniemakers, bestuurders of politici. De prijs gaat naar mensen die strijden voor het vrije woord, taboes durven te doorbreken en stelling durven te nemen in het maatschappelijke debat. Vorig jaar ging de prijs naar schrijver en columnist Theodor Holman.

Dit jaar waren de andere genomineerden journalist Fidan Ekiz, columnist Martin Sommer, cineast Eddy Terstall en SCP-directeur Kim Putters, tevens schrijver van het boek Veenbrand. Een eervolle vermelding bij de uitreiking was er voor Shirin Musa. Zij is de drijvende kracht achter vrouwenrechtenorganisatie Femmes for Freedom.