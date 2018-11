Bedreigde Van den Heuvel mag niet naar studio Leidseplein

John van den Heuvel mag voorlopig niet fysiek aanwezig zijn bij de uitzendingen van RTL Boulevard vanaf het Leidseplein in Amsterdam. De Amsterdamse driehoek van burgemeester Halsema, hoofdofficier van justitie Zandee en politiechef Aalbersberg vindt dat een te groot risico voor de veiligheid van Amsterdammers.

"Burgemeester Halsema heeft het besluit met tegenzin genomen", zegt haar woordvoerder. "Ze begrijpt dat dit een grote impact heeft op John van den Heuvel. Ze vindt het nodig, omdat het anders een te groot risico zou zijn voor de Amsterdamse bevolking."

Bedreigd

De misdaadjournalist wordt al enige tijd bedreigd. In december vorig jaar werd bekend dat er bij de politie informatie was binnengekomen dat er vanuit de hoek van motorclub No Surrender geld op zijn hoofd was gezet.

De woordvoerder van Halsema wil niet ingaan op de vraag of daar onlangs nieuwe informatie is bijgekomen.

Hij wijst erop dat de uitzendingen steeds vanaf dezelfde plaats en vanaf hetzelfde tijdstip worden uitgezonden. Voor de uitzending van vandaag werd voor een gesprek met Van den Heuvel over het Holleeder-proces een videoverbinding gelegd met De Telegraaf, waar Van den Heuvel voor werkt.

Teleurgesteld

Van den Heuvel heeft in Het Parool gereageerd op het verbod. Hij is zeer teleurgesteld. "Ik begrijp dat dit de consequentie kan zijn als er bepaalde dreiging is, maar ik vind dit het slechtst denkbare signaal aan het criminele milieu." zegt Van den Heuvel.

En: "Tot op heden is alles in het werk gesteld om me mijn werk als journalist te laten blijven doen, maar het is jammer dat een belangrijk platform voor mij nu een stuk moeilijker te bereiken valt." Van den Heuvel hoopt dat de maatregel van korte duur is.