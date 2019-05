Inspectie onderzoekt verlenen van vrijheden aan tbs'ers

De Inspectie Justitie en Veiligheid is een onderzoek begonnen naar het verlenen van vrijheden in de forensische zorg. De toezichthouder van het ministerie wil "knelpunten en verbeterpunten signaleren" bij de besluitvorming, om het risico te verkleinen dat tbs'ers en andere veroordeelden opnieuw strafbare feiten begaan.

De factoren die van invloed zijn op het gaandeweg toekennen van meer vrijheden en verantwoordelijkheden zullen kritisch worden bekeken. Dat geldt ook voor de rol van burgemeesters, justitie en politie, en andere partners in de forensische zorg.

De inspectie is begonnen bij de forensisch psychiatrische centra om inzicht te krijgen in de resocialisatiefase. Later volgen ook de penitentiaire psychiatrische centra (PPC's) en zal de kwaliteit van de taakuitvoering tegen het licht worden gehouden.

Recidive

Een van de incidenten die de inspectie meeneemt in het onderzoek, is de moord op een 72-jarige man in Lelystad, eind vorige maand. Onder de verdachten die zijn aangehouden is een tbs'er die op dat moment proefverlof had. Ook een voormalige tbs'er zit vast in de zaak.

Ook betrekt de inspectie de resultaten uit eerdere onderzoeken. zoals dat naar Michael P., bij het nieuwe onderzoek. P. werd veroordeeld voor het verkrachten en vermoorden van Anne Faber in 2017.

P. werd in juli 2010 aangehouden op verdenking van het gewelddadig verkrachten van twee minderjarige meisjes en het plegen van meerdere roofovervallen. Omdat hij niet meewerkte aan het observatieonderzoek kon hem geen tbs worden opgelegd. Hij verbleef daarna in de penitentiaire inrichting Roermond, het PPC in Vught, en de psychiatrische kliniek in Den Dolder.

Uit het onderzoek naar de behandeling van P. kwamen vernietigende conclusies naar voren. Zo werd hij vooral behandeld om zijn agressie en drugsgebruik, en niet om zijn zedenverleden. Naar aanleiding van het rapport nam minister Dekker maatregelen. De Inspectie Justitie en Veiligheid neemt de uitwerking van de maatregelen eventueel mee in het onderzoek.