Hoe Albanese criminelen ongemerkt in de Limburgse wiethandel stapten

Volgens Ralf is er te weinig expertise om vervalste papieren te herkennen. Dat geldt voor de politie, maar zeker ook voor gemeenten. "In heel Limburg is er maar één specialist met de hoogste deskundigheidsgraad op het gebied van het herkennen van valse paspoorten."

Zelfs de Immigratie- en Naturalisatiedienst laat zich mogelijk om de tuin leiden. "We hebben aanwijzingen dat Albanezen met valse Italiaanse en Griekse paspoorten voet aan de grond krijgen in Nederland en daarna hun familie kunnen overbrengen."

Een andere frappante bevinding: ook al bestaan de Albanezen hier officieel niet, hun kinderen gaan gewoon in Limburg naar school. "Het schoolgeld wordt netjes betaald, dus een school ziet niets verdachts", vertelt Ralf. "Maar hun ouders laten adressen achter die vaak niet kloppen. Het is zorgwekkend dat dit niet opvalt."

Niemand ingeschreven

Op de adressen waar de plantages zitten, staat niemand ingeschreven. Toch wordt er huur betaald en stroom geleverd. Gemeenten merken dat niet en energiebedrijven controleren niet of iemand die stroom afneemt ook daadwerkelijk op dat adres staat ingeschreven. Om privacyredenen mogen ze die informatie niet opvragen.

Naast het regelen van huizen, verzorgde het bedrijf in Geleen volgens de politie ook overboekingen naar het buitenland. Via money transfers is vermoedelijk geld weggesluisd naar Albanië. Het bedrijf kon jarenlang ongestoord zijn gang gaan. "Dat ligt aan gebrekkig toezicht van banken", aldus Ralf.

Vastgoed

Inmiddels weet de politie ook dat de Albanezen zelf vastgoed kopen in Limburg. "We hebben tot nu toe gezien dat er 44 panden zijn gekocht door Albanezen. Soms met een hypotheek, met valse loonstrookjes en werkgeversverklaringen van Griekse restaurants."

Hoeveel huizen er precies in handen is van Albanezen, is onduidelijk. De afkomst van kopers mag niet worden geregistreerd. "Wij denken dat we met die 44 panden nog maar het topje van de ijsberg zien. Wij vrezen dat er honderden woningen gekocht zijn of worden met crimineel vermogen."

Notarissen zijn niet alert genoeg, merkt de politie. Zelfs als vanuit Albanië twee ton werd overgeboekt om een huis in Nederland te kopen, leidde dat amper tot meldingen van verdachte transacties. "Dat is heel zorgelijk. Zo kunnen ze crimineel geld investeren in onze samenleving."

De politie wil nu in gesprek met alle betrokken instanties om te kijken hoe criminelen beter gedwarsboomd kunnen worden. "Want als je dit allemaal niet organiseert en zo naïef blijft, schiet de aanpak van dit soort criminaliteit voor geen meter op."