Invallen Limburg bij Albanese wietbendes

In Limburg is een grote actie bezig tegen Albanese drugsbendes. Er worden invallen gedaan in tientallen panden in Geleen en omgeving. Er zijn tot nu toe vier mensen opgepakt.

De politie denkt dat in de panden hennep wordt gekweekt. Bij het onderzoek werden ook onder meer de gemeente en netbeheerder Enexis betrokken. Uit het onderzoek kwam naar voren dat er mensen bij betrokken waren van Albanese afkomst.

Voertuigenhandel

De spil in het verhaal is een bedrijf in Geleen, dat zich bezighoudt met voertuigenhandel. Het bedrijf geeft eendags- en exportkentekens en heeft ook vestigingen in Belgiƫ en Duitsland. Dat bedrijf faciliteerde Albanese criminelen, denkt de politie. Zo werden de huur en de energiekosten van negentig panden door dit bedrijf betaald. In die huizen zitten waarschijnlijk wietplantages.

Drie van de verdachten die zijn opgepakt, wonen in Belgiƫ. Het zijn twee 40-jarige mannen van Marokkaanse afkomst en een vrouw van 36 jaar. Ze werden gearresteerd in Duitsland. De vierde verdachte, een 34-jarige man van Albanese afkomst, is in Geleen opgepakt.

De actie is onderdeel van de aanpak van ondermijnende criminaliteit in Zuid-Limburg. Volgens de politie brengt illegale drugshandel burgers in gevaar, bijvoorbeeld door brandgevaarlijke hennepkwekerijen en het dumpen van hennepafval in de natuur.