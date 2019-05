Rookverbod op strand Renesse: kan dat wel?

Als het aan de gemeente Schouwen-Duivenland ligt, wordt er vanaf 1 juni niet meer gerookt op een deel van het strand van Renesse. Daarmee hoopt de Zeeuwse badplaats het eerste rookvrije strand van Nederland te krijgen. Een symbolische zet of het begin van een nieuwe werkelijkheid?

In het buitenland zijn rookverboden op stranden niets nieuws. In de VS, Canada en Australiƫ zijn er tal van stranden waar niet gerookt mag worden. Wie op een strandstoel in Frankrijk of Italiƫ een sigaret opsteekt, kan zomaar een vermaning krijgen of zelfs een boete van honderden euro's.

Zo zal het in Renesse straks niet gaan. Initiatiefnemer Theo Nieuwenhuizen, verantwoordelijk voor het schoonhouden van de stranden in Schouwen-Duiveland, zei gisteren dat bezoekers per 1 juni met borden en "ludieke acties" erop worden gewezen dat roken niet is toegestaan.

Tabakswet

Boetes zullen niet worden uitgedeeld, om de simpele reden dat dat niet mag. Anita Nijboer is als partner bij advocatenkantoor Kennedy van der Laan gespecialiseerd in omgevingsrecht. Zij ziet de maatregel in Renesse vooral als iets symbolisch.

"In de Tabakswet is geregeld waar roken wel of niet mag, en op een openbare plek zoals het strand mag gewoon worden gerookt. Voor een verbod zou de wet aangepast moeten worden."

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten schrijft op de eigen website ook dat de huidige wetgeving "geen ruimte" biedt voor gemeenten om een rookverbod in te stellen in de open lucht.

Flinke klus

Groningen besloot eind vorig jaar als eerste Nederlandse gemeente het roken op straat in delen van de stad - bijvoorbeeld voor ziekenhuizen en scholen - aan te pakken door alle vormen van rook te verbieden. Daarmee omzeilde de stad de Tabakswet.

Sindsdien kunnen organisaties bij de gemeente een aanvraag indienen om een zone rookvrij te maken. Vorige maand stelde Groningen de eerste drie zones in. De aanvragende organisaties zijn wel zelf verantwoordelijk voor handhaving van het verbod.

Kortom: een rookverbod instellen is een flinke klus. Al helemaal op een strand. Dat besef lijkt er ook te zijn in de gemeente Noordwijk. In 2016 was het college nog eensgezind: een rookverbod op het strand moest zo snel mogelijk worden ingesteld, zei een gemeentewoordvoerder toen tegen het AD.

Drie jaar later is roken op het strand van de Zuid-Hollandse kustgemeente nog gewoon toegestaan. Ook zijn er geen campagnes tegen roken op het strand. "En die zullen er deze zomer ook niet zijn. We willen geen verboden instellen. De keuze om te roken is aan mensen zelf", aldus een woordvoerder.

'Handhaving ondoenlijk'

Daarnaast is een rookverbod op het strand volgens hem lastig te handhaven. "We hebben 14 kilometer strand. Hoe moeten we dat gaan controleren? Als je niet zeker weet of je iets kunt handhaven, moet je ook geen harde regels aannemen."

Ook de gemeente Schouwen-Duiveland laat weten dat handhaving van een rookverbod op het strand van Renesse "ondoenlijk" zou zijn: "De actie is vooral in het kader van bewustwording."

Volgens advocaat Anita Nijboer kan het initiatief op lange termijn wel effect hebben. "Vooral als veel gemeenten dit oppakken. Het zou dan de omslag kunnen zijn in de lobby, waardoor de wetgever het misschien als uitzondering toevoegt aan de Tabakswet."