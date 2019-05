Renesse krijgt 'eerste rookvrije strand van Nederland'

De Zeeuwse badplaats Renesse krijgt mogelijk het eerste rookvrije strand van Nederland. Initiatiefnemer Theo Nieuwenhuizen zegt dat tegen Omroep Zeeland. Vanaf 1 juni mag op een deel van het strand niet meer gerookt worden.

Of het strand ook echt rookvrij wordt is nog afwachten, zegt Nieuwenhuizen. Hij is verantwoordelijk voor het schoonmaken van de stranden van Schouwen-Duiveland. "We kunnen het verbod niet afdwingen, maar we hopen op bewustwording van de strandbezoekers voor het probleem met sigarettenpeuken." Er bestaat geen wettelijk verbod op buiten roken.

Het rookvrije deel zal een stuk van 500 meter strand beslaan tussen paviljoen De Haven en strandovergang Scholderlaan. Borden zullen bezoekers wijzen op de rookvrije zone. Ook zullen er ludieke acties worden georganiseerd om de aandacht op het probleem van sigarettenpeuken te vestigen. Daarnaast zullen drukke stranden op Schouwen-Duiveland vanaf dit jaar met een fijne zeef worden gereinigd van peuken en klein afval.

Ook andere gemeenten zijn bezig roken aan banden te leggen. Zo sprak Goes vorig jaar de wens uit de eerste rookvrije gemeente van Zeeland te worden. Dat doet de gemeente niet met een verbod, maar met borden die inwoners aanmoedigen niet te roken bij onder meer sportverenigingen, schoolpleinen en andere openbare plekken.