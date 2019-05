Trump stelt maatregelen tegen Huawei met 90 dagen uit

Een deel van de Amerikaanse restricties tegen het Chinese telecombedrijf Huawei is met negentig dagen uitgesteld. Het ministerie van Handel in de Verenigde Staten zegt dat het uitstel nodig is om contractuele verplichtingen na te komen.

Afgelopen donderdag werd Huawei door het Amerikaanse ministerie op een zwarte lijst geplaatst. De VS is bang dat de Chinese overheid netwerken en materiaal van Huawei gebruikt voor spionage. Bedrijven die zaken willen doen met Huawei moeten voortaan een vergunning aanvragen, waarbij de kans groot is dat die aanvraag wordt afgewezen.

Gisteren bleek dat Google de toegang van Huawei tot het besturingssysteem Android vanwege die sancties al had beperkt.

Google

Door het uitstel kan Huawei dus alsnog Amerikaanse onderdelen en diensten kopen om bestaande netwerken en smartphones te onderhouden. Het uitstel geldt tot 19 augustus en kan worden verlengd. Voor de ontwikkeling van nieuwe producten gelden wel meteen beperkingen en is er geen uitstel van kracht.

Verschillende media melden dat Google de dienstverlening aan Huawei nu voorlopig nog voortzet.

Charme-offensief

Ondertussen probeert de oprichter van Huawei met een charme-offensief de angel uit het conflict te halen. "Het ecosysteem van Apple is goed. Als ik op reis ben buiten China, geef ik mijn familie soms een MacBook cadeau", zegt Ren Zhengfei, oprichter van Huawei in een gesprek met Chinese journalisten. Buitenlandse journalisten waren niet uitgenodigd. Herhaaldelijke interviewverzoeken worden tot nu toe afgewezen.

Ren Zhengfei reageert koeltjes op de handelsbeperkingen die het bedrijf zijn opgelegd. "Het belangrijkste voor ons is dat we ons best blijven doen. We hebben geen invloed op wat de Amerikaanse overheid doet", zegt hij over de ban.