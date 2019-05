'Oproep Prins William zegt meer over hem dan over mannen'

De neiging om zaken te delen heeft volgens de pyschiater/filosoof te maken met de tendens om erkenning te krijgen. "Er lijkt in de individuele maatschappij nog altijd behoefte te zijn om erkend te worden door de ander. We erkennen ons niet meer door macht en prestige maar door het lijden."

Denys ziet een "slachtoffercultuur waarin je openlijk meedeelt dat je ook angstig bent, depressief bent geweest, ziek, dat je gaat sterven". Dat krijgt volgens hem veel meer positieve aandacht dan vroeger. Daardoor word je gezien. "Het is een van de weinige methoden die we nog hebben om ons erkend te worden."

Of dat delen gezonder maakt is nog maar de vraag. "Het lijkt er niet op. We zijn mentaal ongezonder. Er is een toename aan psychische stoornissen." Denys wijst op een toename van stress, burn-outs en eenzaamheid.

Prins Williams oproep zegt volgens Denys dus meer over hem dan over mannen. "Hij is opgegroeid in een heel aparte omgeving. In Groot-Brittanniƫ hebben ze al een heel bijzondere relatie met emoties, daarnaast is hij lid van het koningshuis, hij heeft zijn moeder verloren, en lijkt in een wat stijve omgeving te zitten."

"Ik kan me dan ook niet van de indruk ontdoen dat Williams hier iets over zichzelf zegt, over zijn onvermogen in zijn kleine omgeving, om iets te kunnen delen. Blijkbaar waren er in zijn omgeving heel weinig mensen bereid naar hem te luisteren."