Prins William: mannen moeten meer praten over hun emoties

De Britse prins William vindt dat mannen openlijker moeten praten over hun emoties en zich kwetsbaarder moeten opstellen. Volgens hem is het gesprek aangaan over emotionele pijn erg belangrijk om mentale problemen op te kunnen lossen. Volgens hem moeten vooral mannen leren dat praten over emoties niet een teken van zwakte is, maar juist van kracht.

Die boodschap geeft hij in de BBC-documentaire A Royal Team Talk: Tackling Mental Health, waarin hij met de Engelse bondscoach Gareth Southgate en voetballers Thierry Henry, Danny Rose, Peter Crouch en Jermaine Jenas over emotionele problemen praat. De uitzending stond gisteravond in het teken van de Mental Health Awareness Week. Veel jonge mannen in Groot-Brittannië worstelen met een depressie en het zelfdodingscijfer is hoog.

William staat in de documentaire stil bij een aantal moeilijke momenten in zijn leven. Zo vertelt hij over de dood van zijn moeder, prinses Diana. Hij was vijftien jaar toen zij verongelukte. "Als je als jongere, maar ook later, een groot verlies meemaakt, voel je immense pijn. Zelden zul je iets ergers meemaken, maar het brengt je ook dichter bij andere mensen die ook een verlies hebben meegemaakt."