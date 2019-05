Asbest in tampons? Kanker door lippenbalsem? Nieuwe site geeft antwoord

Gebruik de producten waar ze voor bedoeld zijn, dan zijn ze veilig, zegt het RIVM. Gebruik lenzenvloeistof dus alleen voor je lenzen en niet om slijm mee te maken.

Een goeie tip, vindt Majorie van Duursen, hoogleraar 'Environmental Health and Toxicology' aan de VU Amsterdam. "Het is een goed initiatief, er staat veel informatie bij elkaar en ik denk dat mensen er wel om zitten te springen."

Toch plaatst ze ook een kanttekening. "Als ik op de site kijk bij de chemische stof Bisfenol A, dan staat er dat lage blootstelling mogelijk een schadelijk effect kan hebben op het immuunsysteem van ongeboren kinderen. Even verderop staat er: Bij normaal gebruik zijn producten met BPA erin veilig voor zowel baby's, als kinderen en volwassenen en hoef je je dus geen zorgen te maken."

Die twee berichten kan Van Duursen niet rijmen. Het gevaar is volgens haar dat de site mensen schijnzekerheid geeft. "Het is ingewikkelde informatie die je moet overbrengen, dat realiseer ik me. Maar de site moet niet gaan dienen om mensen gerust te stellen en op deze manier de discussie over stoffen van tafel te vegen."

Zijn natuurlijke producten beter?

Joke Hermans legt uit dat de site vooral bedoeld is om mensen te informeren. Dat de één wel reageert op een chemische stof in shampoo en de ander niet, daar kan de site geen verandering in brengen.

Een veelgehoord gerucht is dat natuurlijke producten minder chemische stoffen bevatten. "Maar chemicaliën zijn chemicaliën en die zitten ook in natuurlijke producten. Het is best mogelijk dat in een fabriek een zuivere stof wordt gemaakt", legt Hermans uit.

Als voorbeeld geeft ze het verschil tussen regenlaarzen van synthetisch rubber of natuurlatex. "Voor mensen met een gevoelige huid raden wij laarzen van synthetisch rubber aan. Natuurlatex kan allerlei allergieën oproepen als je daar gevoelig voor bent."

Kijk dus zelf op de site welke stoffen er in de producten zitten en baseer daar zelf je keuze op.