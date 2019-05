Terug naar de maan met Neil en Buzz, maar nu in HD

Filmmaker Todd Douglas Miller ontdekte de vergeten filmspoelen toen hij het Amerikaanse nationaal archief vroeg of er misschien nog iets meer was overgebleven dan de grijsgedraaide beelden van de missie. Hij rekende nergens op. "Toen we aan dit project begonnen dachten we eigenlijk alleen aan het materiaal dat op kleinere formaten was gefilmd", vertelt Miller vanuit zijn kantoor in New York. "Dat was alles wat we kenden."

Er wachtte hem een verrassing. Het archief stuurde een lange, dolenthousiaste mail terug, vol dik gedrukte woorden en uitroeptekens. Niet bepaald wat hij gewend was van de meestal vrij nuchtere archivarissen. Er bleken nog 165 bijna ongebruikte filmspoelen van het hele Apolloproject te liggen, waarvan 61 over Apollo 11. En allemaal gedraaid op een heel groot formaat. "Er stonden alleen vage omschrijvingen op de filmblikken. Er stond vaak wel 'Apollo 11' op, maar geen datum. We wisten niet wat we hadden totdat we het zagen. En het was verbluffend."