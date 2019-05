Zeldzaam weer in Nederland: 12 graden aan de kust, 25 graden landinwaarts

"De oorzaak voor de grote temperatuurverschillen is een combinatie van relatief vochtige lucht, het koude water van de Noordzee van slechts 11 à 12 graden, wind van zee en de krachtige zon", zegt weerman Gerrit Hiemstra.

Door het koude zeewater ontstaat er boven zee gemakkelijk bewolking en mist. "En met de noord- tot noordwestenwind drijft die bewolking naar het land, dit wordt in het westen van het land ook wel 'zeevlam' genoemd. In het binnenland zorgt de krachtige zon ervoor dat de mist en bewolking oplossen of niet ontstaan en het er tegelijkertijd lekker warm is", zegt Hiemstra.

Zeldzaam

De huidige temperatuursverschillen in Nederland zijn tamelijk zeldzaam. Het komt in ons land niet vaak voor dat er verschillen zijn van meer dan 10 graden, laat staan 13 graden zoals vandaag het geval is.