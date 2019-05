Boeren in Overijssel demonstreren na actie dierenactivisten Boxtel

In Overijssel hebben vanmiddag ruim honderd boeren geprotesteerd tegen de actie van dierenrechtenactivisten bij een varkensboerderij in Boxtel. Ze laken de in hun ogen extremistische werkwijze van de activisten en pleiten voor een andere manier van discussie voeren.

De boeren kwamen bijeen op een veld vlak bij Scheerwolde, waar ze met hun tractoren #doesnormaal schreven, schrijft RTV Oost. "We willen hiermee laten weten dat boeren open staan voor dialoog en discussie", zegt een van de initiatiefnemers, Eline Vedder. "Het gesprek moeten we met elkaar kunnen voeren, maar wel op een normale manier."

Maandag hebben ruim honderd dierenactivisten urenlang actie gevoerd door een varkensboerderij in Boxtel te bezetten. Boerenorganisaties reageerden direct woedend op en ook veel partijen in de Tweede Kamer hadden geen goed woord over voor de actie.

Polarisatie

De demonstranten van vandaag vinden dat sommige activisten in hun werkwijze doorslaan. "Een kleine groep mensen in de samenleving probeert het recht op keuzevrijheid van andere mensen te gijzelen", zegt Vedder. "Terwijl je ook gewoon normaal met elkaar om kunt gaan."

Met hun actie willen de betogers polarisatie ter discussie stellen. "We willen niet dat wat er in Boxtel is gebeurd het nieuwe normaal gaat worden", zegt Vedder. "We moeten op een normale manier met elkaar in gesprek gaan en blijven. Niet alleen over dierenwelzijn, maar ook over andere maatschappelijke thema's."