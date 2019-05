Is Nederland op weg naar een Zuid-Europees klimaat? Een jaar droogte

Verder ziet de boswachter dat kikkers minder plaatsen hebben om hun dril te leggen en dat ook zeldzame libellensoorten in aantal afnemen. "Je kunt je voorstellen dat als er minder planten in bloei komen, er ook minder nectar is. Dat betekent minder insecten en minder insecten betekent weer minder voedsel voor vogels. Dus de hele cyclus staat daarmee stil."

Maatregelen

Mondjesmaat worden maatregelen genomen tegen de gevolgen van een nieuwe periode met droogte. Huizenbezitters met verzakkingen kunnen in sommige gevallen bijvoorbeeld palen onder hun huizen aanbrengen. Akkerbouwers in gebieden waar niet mag worden beregend, stappen over op andere gewassen die minder water nodig hebben, of beter bestand zijn tegen een tekort.

Ook experimenteren sommige boeren met het aanbrengen van bermmaaisel op hun land, om de grond meer structuur en voeding te geven. Waterschappen in gebieden die afhankelijk zijn van regenwater, zoals De Dommel, houden met kleine stuwen in de watergangen het water in de buurt van waar het gevallen is.