Net geen droogterecord in 2018: in 1976 viel nog minder regen

Mogelijk duurt het tot februari volgend jaar tot er weer een beetje water door de beken stroomt, is de verwachting van Waterschap Rijn en IJssel in De Boerderij. Daardoor blijft de droogte ook in 2019 een groot probleem.

Het neerslagtekort in bijvoorbeeld de Achterhoek en op de Veluwe is volgens het waterschap zo'n 400 millimeter. Dat is ongeveer de helft van de hoeveelheid regen die normaal gesproken in een jaar valt. Er moet dus in een paar maanden tijd nog veel regen vallen, om het grondwaterpeil in het oosten weer op een normaal niveau te krijgen.