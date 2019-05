Spaanse partij Vox wacht Europese verkiezingen af en kiest nog geen fractie

Niet alle partijen die je zou verwachten waren gisteren aanwezig op het feestje van Salvini in Milaan. De Hongaren van Viktor Orbán kijken nog even de kat uit de boom. De Poolse regeringspartij PiS heeft moeite met de sympathie die sommige deelnemers hebben voor Rusland, maar er is nog een opmerkelijke afwezige in Milaan: de Spaanse partij Vox. Reden voor onze correspondent Rop Zoutberg om op onderzoek uit te gaan.

Hoewel Salvini vast rekende op hun komst kwamen ze gewoon niet. "Ach, we hebben gewoon geen uitnodiging ontvangen", verklaart Iván Espinosa, de vice-secretaris van Vox. "We zijn enorm hard bezig met bijeenkomsten voor de Europese verkiezingen." Na de vraag of er wellicht een speciale reden was om niet te gaan: "Ach. We hadden geen reden om wél te gaan."

Maar druk zal de nieuwe rechts-populistische Vox het hebben. Volgens een peiling doet de partij het in Europa vergelijkbaar met de landelijke verkiezingen van april. Dat betekent dat Vox als nieuwkomer opnieuw 10 procent van de stemmen krijgt. Ofwel 4 tot 5 zetels van het totaal van 54 die Spanje in Europa heeft.

Met dat mogelijke resultaat denkt de partij nog niet echt na over opgaan in een parlementaire groep, zegt Espinosa. "Het gaat Vox er in de eerste plaats om de Spanjaarden een stem in Brussel te geven. We willen niet verzanden in een ideologische groep. Laten we eerst maar eens de verkiezingen afwachten."

Heeft Vox wel een voorkeur?

Hij somt op dat er al goede contacten liggen met de Conservative Party in Engeland, de Poolse regeringspartij PiS, het Nederlandse Forum voor Democratie en radicaal-rechtse Italiaanse Fratelli d'Italia. Espinosa: "We zijn na het resultaat bij de Spaanse verkiezingen gefeliciteerd door werkelijk alle Europese partijen. Op de sociaaldemocraten en de groenen na, hè."

En steeds duikt een Nederlandse link op. Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet kwam dit voorjaar al naar Madrid voor een demonstratie van Vox. Vorige week vrijdag was er tijdens de jaarfeesten in Sevilla een nieuwe ontmoeting met Baudet. "Wat een uitgesproken kerel! Hij kwam gewoon in zijn korte broek! We hebben een goed contact met hem en Baudet is erg sympathiek. Hoe heet zijn partij ook alweer?"

De Moren

Europa heeft uiteindelijk veel aan Spanje te danken, bromt Espinosa. We hebben tijdens de reconquista 800 jaar gevochten tegen de intolerantie (de Moorse overheersing van het Iberisch schiereiland, red). Spanje ís de vrijheid en we willen best een deel van de macht aan Brussel afstaan. Maar we willen ook een deel behouden. De brexit is het bewijs dat bureaucraten - die door niemand zijn gekozen - een belangrijk land gewoon laten gáán. In plaats van de EU te hervormen. Alleen een federaal Europa is de garantie dat we met elkaar overleven."

Overigens trekt Vox straks niet met Espinosa richting Europa. Boven aan de lijst staat de voormalige landsadvocaat Jorge Buxadé. Die stond dan weer eind jaren 90 op kieslijsten van de Franco-partij Falange, weten een aantal Spaanse kranten.