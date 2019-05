Saudi-Arabië 'klaar om terug te slaan' bij nieuwe aanvallen

Saudi-Arabië wil een oorlog in de regio voorkomen, maar staat klaar om "met alle kracht en vastberadenheid" terug te slaan als het wordt aangevallen, zegt de Saudische minister van Buitenlandse Zaken. Hij voegde eraan toe dat de bal nu bij Iran ligt.

Dinsdag werden twee Saudische olie-installaties aangevallen door drones. De aanvallen werden opgeëist door de door Iran gesteunde Houthi-rebellen uit Jemen. Twee dagen eerder werden vier olietankers, waaronder twee Saudische, gesaboteerd in de Golf van Oman.

Volgens Saudi-Arabië wordt geprobeerd de internationale olie-aanvoerlijnen te ontwrichten en is de schade aanzienlijk. Saudi-Arabië is sinds 2015 militair betrokken bij het conflict in Jemen en steunt de regeringstroepen in de strijd tegen de Houthi-rebellen. Iran zegt niets met de aanvallen te maken te hebben.

Dreiging

Ook de relatie tussen Iran en de VS is op dit moment zeer gespannen. De VS heeft zes oorlogsschepen, twee squadrons bommenwerpers, een raketafweersysteem en twee schepen met mariniers in of in de buurt van de Perzische Golf en Arabische Zee geplaatst. Iran werkt volgens de VS aan "escalerende acties" en er zou sprake zijn van een duidelijke dreiging tegen Amerikaanse troepen in de regio.

Op 30 mei is er op verzoek van Saudi-Arabië in Mekka een extra bijeenkomst met de leiders uit de Arabische staten en de Golfstaten om de situatie te bespreken.

In een telefoongesprek spraken de Saudische kroonprins Bin Salman en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo over de gespannen situatie in de regio. Exxon Mobil heeft medewerkers weggehaald uit een olieveld in buurland Irak.