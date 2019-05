Uitvaart Julie van Espen massaal bezocht

De uitvaart van de Belgische Julie van Espen, die begin deze maand werd vermoord toen ze zich verzette tegen een poging haar te verkrachten, is vanochtend massaal bezocht. Volgens ordediensten volgden 1600 mensen de dienst op het plein voor de kerk, meldt de VRT.

"Met alle kracht die in haar was, heeft ze zich verzet", zei de bisschop in de overvolle Witte kerk in de gemeente Schilde. 700 familieleden, vrienden en kennissen van het slachtoffer waren in de kerk aanwezig.

Vele aanwezigen waren in het wit gekleed en kregen een zon opgespeld. De vader van Van Espen noemde zijn dochter "een zon in het leven". "Jouw maatschappelijke engagement willen we voortzetten, want je dood mag niet zinloos zijn. Dat beloven we je", sprak hij. "Deze wereld is haar mooiste schat kwijt", zei haar vriend.

Leden van voetbalclub KSK 's-Gravenwezel, waarvan Van Espen een tijd lid was, droegen een clubtenue. Buiten de kerk konden aanwezigen iets in het rouwregister schrijven.

Vermissing

De 23-jarige studente verdween zaterdagavond 4 mei, nadat ze in Schilde op de fiets was gestapt en onderweg was naar vriendinnen in Antwerpen. Na een zoektocht van twee dagen werd haar lichaam gevonden in het Albertkanaal.

Enkele dagen nadat ze als vermist was opgegeven, bekende de 39-jarige Steve B. haar te hebben vermoord. Hij werd twee keer eerder veroordeeld voor verkrachting.

De dood van Van Espen leidde tot protestacties. Vorige week zondag hielden meer dan 15.000 mensen in Antwerpen een stille mars tegen seksueel geweld.