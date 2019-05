Nu alvast meekijken in Tel Aviv: 'Jaar eigenlijk te kort voor organisatie Songfestival'

Het Songfestival wordt meestal gehouden in een hoofdstad. De laatste jaren was alleen Malmö (2013, Zweden) daarop een uitzondering. In Amsterdam zijn er twee voor de hand liggende opties. De Ziggo Dome is er een van. Met 17.000 plaatsen is die zaal een stuk groter dan de Expo in Tel Aviv (7000 bezoekers). Een nadeel is dat er weinig ruimte is rondom de concerthal. Die heb je wel nodig voor kleedkamers, decorstukken, techniek en zo'n 1400 journalisten.

Ook de RAI in Amsterdam heeft interesse in het Songfestival - als dat dus inderdaad naar Nederland komt. Het complex heeft ervaring met de organisatie van grote internationale evenementen. Bovendien is het volgend jaar vijftig jaar geleden dat het Songfestival in de RAI werd gehouden. De Johan Cruijff Arena en Gelredome zijn geschikte voetbalstadions, omdat het dak dicht kan. Maar aangezien het voetbalseizoen dan nog niet helemaal is afgelopen, is dit zo goed als onmogelijk.

Andere steden kunnen ook meedoen aan de race. Ahoy in Rotterdam heeft veel ervaring met concerten. De grootste zaal heeft een capaciteit van ongeveer 16.000 plaatsen. Het voordeel van deze locatie is dat er veel hallen rondom zitten.

Dat geldt ook bijvoorbeeld voor het congrescentrum MECC in Maastricht. Met een capaciteit van 30.000 en veel ruimte voor kleedkamers, techniek en decor is het zeker een kanshebber. De stad heeft ook een symbolische waarde voor Europa: in 1992 werd met het Verdrag van Maastricht de basis voor de huidige Europese Unie gelegd.

Bijna 30 miljoen euro

Het Songfestival organiseren kost ook de hoofdprijs. Israël is dit jaar bijna 30 miljoen euro kwijt, daar zitten de kosten voor de beveiliging nog niet bij. "Maar er zijn ook opbrengsten", zegt Bakker. "Je hebt natuurlijk de kaartverkoop en sponsoren die geld in het laatje brengen. Verder moeten alle deelnemende omroepen ook een financiële bijdrage leveren."