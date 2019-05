Vijf redenen waarom Duncan morgen gaat winnen

4. De lamp doet het

Vorige week hadden Duncan en zijn team nog tegenslag. In maart was een plan ingeleverd waarin stond hoe de act er op tv uit moest gaan zien, maar bij de eerste repetitie viel dat vies tegen. "Je hoopt dat je dan op minimaal 80 procent van het eindresultaat zit, dit was er heel ver onder", zei Ilse DeLange erover.

Ruim een week later is daar weinig meer van te zien. De lamp die in de act wordt gebruikt (en die last minute van België naar Israël is gebracht) werkt naar behoren en ook de visuals zijn verbeterd. Er waren drie extra technische repetities voor nodig, maar voor de finale is alles zoals Duncan en zijn team het willen hebben.

5. Hij is relaxed

Met de zenuwen zit het voorlopig wel goed. Duncan zei voor zijn optreden in de halve finale dat hij zich relaxed voelde en dat lijkt niet te zijn veranderd. "Hij is tot nu toe zo ontzettend ontspannen geweest", zegt Van der Zande. "Dat zal niet ineens meer veranderen. Daar is hij te nuchter voor. Hij heeft ook niets te verliezen. Als hij wint is het een droomstart van zijn carrière, maar als hij tweede of derde wordt is het ook een droomstart."

Morgennacht tegen 01.00 uur weten we of het Songfestival voor het eerst sinds 1975 een Nederlandse winnaar krijgt. Duncan is in de finale als twaalfde aan de beurt. Zelfs daar kun je hoop uit putten: