Intieme en donkere sfeer op podium Duncan met lamp uit België

Verbaasd en geschrokken, dat was het creatieve team rondom Duncan Laurence vorige week. Toen stond de zanger voor het eerst met zijn lied Arcade op het songfestivalpodium in Tel Aviv. In maart was een plan ingeleverd, waarin stond hoe het er op tv uit moet gaan zien.

In het plan stonden de camerashots, de belichting en de visuals nauwkeurig omschreven, maar hoe het er nu in Israël uitzag, leek volgens Ilse Delange, die deel uitmaakt van Duncan's team, op bijna niets van wat ze er van verwacht hadden. "Je hoopt bij zo'n eerste repetitie dat je op minimaal 80 procent van het eindresultaat zit, dit was er heel ver onder."

Het idee was om een intieme en donkere sfeer op het podium te creëren. "Voor ons was één ding heel belangrijk, niets mag afleiden van de song. We willen dat het heel donker is, en dat je eigenlijk geen vorm ziet, dus ook niet van dat fantastische podium dat ze gebouwd hebben ", aldus DeLange. Dat leek in eerste instantie flink te botsen met het team in Israël. "Zij zijn natuurlijk supertrots op wat er allemaal mogelijk is en dan zeggen wij, nee, doe alles maar weg."