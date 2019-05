Chagrijnig kijkende kat maakte serveerster multimiljonair

Ze had een wassen beeld in Madame Tussauds, speelde de hoofdrol in een reclamespot voor ontbijtgranen en zat aan tafel bij Good Morning America en CBS Evening News. Nee, dit gaat niet over een persoon, maar om een huisdier. Grumpy Cat, de permanent chagrijnig kijkende kat, was wereldwijd populair. Vandaag werd bekend dat het internetfenomeen afgelopen dinsdag is bezweken aan een urineweginfectie.

Vanwege dat nieuws is Grumpy Cat postuum al bijna de hele dag trending op sociale media. Veel fans treuren om het verlies van het huisdier van de Amerikaanse Tabatha Bundesen.

De kat heette eigenlijk Tardar Sauce, maar die naam was geen lang leven beschoren: nog geen half jaar na haar geboorte plaatste de broer van Bundesen voor de grap een foto op het Amerikaanse forum Reddit. "Meet grumpy cat", schreef hij erbij. De foto ging viral en een nieuwe internethit was geboren: Grumpy Cat. De kat kreeg zelfs een eigen 'internet meme manager', die zorgde voor contact met de fans en daarmee miljoenen in het laatje bracht.

Volgens eigenaar Bundesen kampte haar kat met dwerggroei, waardoor ze altijd chagrijnig keek.