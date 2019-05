Internetfenomeen Grumpy Cat is dood

Grumpy Cat verwierf als een van de eerste huisdieren online wereldfaam nadat de broer van de Amerikaanse eigenaar Tabatha Bundesen in 2012 een foto van Grumpy Cat op Reddit plaatste.

Volgens Bundesen kampte Grumpy Cat met dwerggroei, wat het gefronste gezicht en de daardoor permanent chagrijnige gelaatsuitdrukking verklaarde.

Goudmijn

De foto op Reddit werd binnen een paar dagen miljoenen keren bekeken. Bundesen bouwde daarna een imperium rond haar kat, die eigenlijk Tardar Sauce heette.

Ze zou alleen in 2014 al 81 miljoen euro hebben verdiend aan Grumpy Cat. De kat werd door grote bedrijven ingezet in reclamecampagnes, verscheen op rode lopers en heeft zelfs een eigen merchandiselijn dankzij de populariteit die het dier verwierf op sociale media als Instagram (2,4 miljoen volgers) en Facebook (8,3 miljoen volgers) met gelikte foto's en video's.

De populariteit van Grumpy Cat was ook het startschot voor een ware industrie achter huisdieren met een markant uiterlijk. Zo kreeg Grumpy Cat de afgelopen jaren concurrentie van Doug the Pug, Hamilton the Hipster Cat en Tuna de 'underdog met de overbeet'.

Volgens de eigenaren van Grumpy Cat heeft de kat "miljoenen mensen in de hele wereld laten lachen, zelfs in moeilijke tijden. Ze zal voortleven via al haar fans."