Privatisering Holland Casino voorlopig afgeblazen

De privatisering van Holland Casino gaat voorlopig niet door. Minister Dekker laat de Tweede Kamer weten dat hij het wetsvoorstel intrekt.

Drie maanden geleden was de Senaat zeer kritisch en Dekker kondigde toen aan dat hij met aanpassingen zou komen, om toch een meerderheid achter zijn voorstel te krijgen. Het kabinet vindt het aanbieden van kansspelen geen taak voor de overheid en wilde Holland Casino verkopen.

Maar de Senaat vroeg zich af of dat wel verstandig is. De meerderheid ziet juist een rol voor het staatsbedrijf om gokverslaving tegen te gaan zeker nu online gokken wordt gelegaliseerd. Met die legalisering ging de Eerste Kamer in februari wel akkoord.

Dekker schrijft aan de Tweede Kamer dat het kabinet nog steeds voor privatisering is in plaats van voor staatsdeelneming. Maar hij ziet in dat er nu geen steun voor is in de Eerste Kamer en dat de Senaat de behandeling niet nog verder wil uitstellen. Daarom gaat het voorstel van tafel. Intussen denkt het kabinet na over een nieuw plan.