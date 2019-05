Deurwaarders waarschuwen voor nep-aanmaningen van oplichters

Gerechtsdeurwaarders waarschuwen voor nagemaakte aanmaningen en dagvaardingen van oplichters die zich voordoen als deurwaarder. Per e-mail, sms of WhatsApp worden mensen onder druk gezet om geld over te maken, zegt de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

De organisatie heeft een checklist online gezet, waarmee ontvangers van berichten kunnen controleren of er sprake is van oplichting.

Aanleiding voor de waarschuwing zijn signalen dat oplichters de afgelopen jaren op deze manier proberen geld te verdienen, zegt KBvG-bestuurslid Paul Otter. "We hebben geen cijfers over de omvang. Soms hoor je er een tijd niets over en daarna duikt het ineens weer op bij mij of een collega. We zijn ook echt afhankelijk van burgers die hierover aan de bel trekken."