Kuiken van doodgeschoten ooievaar komt ter wereld in broedmachine

In de ooievaarsopvang in Herwijnen is vannacht het eerste ooievaarsei uitgekomen van het koppel waarvan het mannetje begin deze maand werd doodgeschoten in De Lutte. Het vrouwtje kon niet alleen voor haar ongeboren kroost zorgen. Experts besloten de vier eieren weg te halen en in een broedmachine te leggen.

Piet van Andel ontfermt zich als vogelliefhebber over de eieren en nu ook over de pasgeborene. Hij kon vannacht de slaap niet vatten en kwam drie keer uit bed om te zien of het kuiken al vooruitgang boekte. Maar het ging maar heel moeizaam en daarom heeft Piet het diertje een beetje geholpen.

"Ik zag dat hij het niet ging redden en vond dat ik iets moest doen", vertelt Van Andel tegen Omroep Gelderland. "Normaal help je zo'n beestje niet, want het is de natuur, maar in dit geval is alles anders. Hij was al zo lang bezig en maakte geen vorderingen, dus heb ik voorzichtig wat ruimte gecreƫerd om hem eruit te laten komen." Rond 01.30 uur kroop het eerste jong uit het ei. Piet verwacht dat de komende uren ook de andere eieren uitkomen.

Kijk hier naar de versnelde weergave van de geboorte.