Tweede halve finale Eurovisie Songfestival beter bekeken dan vorig jaar

Drie miljoen mensen hebben gisteren op tv gezien dat Duncan Laurence door ging naar de finale van het Eurovisie Songfestival. De halve finale was volgens Stichting Kijkonderzoek daarmee ruimschoots het best bekeken programma van die dag. Bijna 1,7 miljoen mensen keken daarnaast naar de voorbeschouwing Op weg naar het Songfestival.

Vorig jaar keken minder mensen (2,6 miljoen) naar de halve finale van de zangwedstrijd. Toen werd Nederland in Lissabon vertegenwoordigd door Waylon. De voorbeschouwing had deze editie bijna een half miljoen meer kijkers dan vorig jaar.

Mogelijk extra uitzending Pauw

De programma's die voor en na het Eurovisie Songfestival zijn geprogrammeerd op NPO1 lijken ook te profiteren van de grote populariteit van de zangwedstrijd. Het NOS Acht Uur Journaal had bijvoorbeeld ruim 1,7 miljoen kijkers en de dag daarvoor 1.4 miljoen. De talkshow Pauw, die na het Songfestival werd uitgezonden, trok bijna 1,3 miljoen kijkers, tegen 900.000 de dag ervoor.

Morgen is de finale van het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv. Als Laurence dan wint, komt er zondagavond een extra uitzending van Pauw. "We zien elkaar zondag, als alles goed gaat", zei presentator Jeroen Pauw gisteravond. Zanger en oud-deelnemer van het Songfestival Gerard Joling beloofde dat hij dan weer aanschuift om terug te blikken op de finale samen met andere songfestivaldeskundigen.