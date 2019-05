Duncan Laurence door naar finale Eurovisie Songfestival

Duncan Laurence is door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Tel Aviv, komende zaterdag. Hij trad als zestiende op en hoorde als tweede dat hij door is naar de finale.

Het optreden verliep goed. Ook de veelbesproken 'lichtbol', waarmee tijdens de repetities nog problemen waren, kwam zonder problemen uit het decor.

Dat hij door zou gaan naar de finale was al verwacht: bij de wedkantoren scoort hij steevast hoog. En ook kenners waren lovend over zijn nummer Arcade.

Willekeurig

Ook Noord-Macedoniƫ, Albaniƫ, Zweden, Rusland, Azerbeidzjan, Denemarken, Noorwegen, Zwitserland en Malta zijn door naar de finale. De tien finalisten werden in willekeurige volgorde opgenoemd.

De uitslag van de halve finale is gebaseerd op 50 procent jury-oordeel en 50 procent televoting. De vakjury bekeek zijn optreden gisteren al.

Bekijk het optreden van Duncan Laurence hieronder: