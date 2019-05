May maakt details rond aftreden bekend na brexit-stemming in juni

De dagen van het politieke leven van de Britse premier May lijken geteld. Onder druk van partijgenoten zal ze na de brexit-stemming in het Lagerhuis, begin juni, het tijdpad voor het kiezen van een opvolger bekendmaken. Die zal vermoedelijk voor 31 oktober worden gekozen, de datum van het vertrek van de Britten uit de Europese Unie.

Dat is de uitkomst van een overleg tussen May en prominenten uit haar Conservatieve Partij. "Het was geen prettig gesprek voor haar", zei NOS-correspondent Tim de Wit in Nieuws en Co op NPO Radio 1. Bij de gemeenteraadsverkiezingen begin deze maand verloor de partij maar liefst 700 raadszetels.

Volgende week zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement. In de peilingen komen de Tories uit op 10 tot 12 procent van de stemmen. "Je kan dus stellen dat de kiezer de Conservatieven echt aan het afstraffen is voor alle chaos die we rondom de brexit hebben gezien. Dus concludeert ook een groot deel van de Conservatieve fractie: May moet gewoon plaatsmaken."

Weer hetzelfde plan

Bij die stemming in het Lagerhuis heeft May geen andere keus dan voor de vierde keer haar brexit-akkoord met de EU in stemming te brengen; het akkoord dat al drie keer door datzelfde Lagerhuis is weggestemd. "Er is simpelweg geen ander plan", zei De Wit. "De besprekingen met Labour van de afgelopen weken hebben niets opgeleverd. Ze praten nog wel, maar niemand verwacht dat het de komende weken wél iets wordt."

May's voormalige minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson heeft voor het eerst hardop gezegd dat hij bij het vertrek van May een gooi naar de macht zal doen. "Hij heeft hoe dan ook goede kansen, maar er zullen wel tien mensen opstaan die het van May willen overnemen."

De procedure is dan dat eerst de fractie in het Lagerhuis een keuze maakt. Partijleden kunnen daarna hun stem uitbrengen op de twee kandidaten die overblijven. Johnson ligt slecht in de fractie, maar is populair bij de leden. De Wit: "Als Johnson een van de twee overgebleven kandidaten wordt, is hij de gedoodverfde opvolger van May."