Baby op Leids kinderdagverblijf heeft mazelen

Bij een baby die naar een kinderdagverblijf in Leiden gaat, is mazelen vastgesteld. Het kind is voor de zekerheid opgenomen in het ziekenhuis. meldt de GGD Hollands Midden. Het kind is ook toen het ziek was, op het kinderdagverblijf geweest.

Volgens de gezondheidsdienst is de baby vanwege de jonge leeftijd niet ingeënt. De eerste inenting tegen mazelen krijgt een kind na 14 maanden.

De GGD onderzoekt nog of de besmettelijke ziekte zich heeft verspreid. Tot nu toe zijn er geen nieuwe gevallen bekend. De dienst wil niet zeggen om welk kinderdagverblijf het gaat. De betrokken ouders zijn geïnformeerd, meldt Omroep West. Het kinderdagverblijf is gewoon open.

Eerder uitbraak in Den Haag

In april was er een uitbraak van mazelen in Den Haag. Daar bleken vier jonge kinderen besmet met de ziekte. Onder hen waren ook niet-gevaccineerde baby's onder de 14 maanden.

De Noord-Hollandse kinderopvangorganisatie Berend Botje liet diezelfde maand weten kinderen weg te sturen die niet zijn ingeënt tegen bof, mazelen en rode hond. Berend Botje is daarmee het eerste kinderopvangbedrijf dat bestaande klanten gaat wegsturen als ze niet zijn gevaccineerd.

Het weigeren van niet-gevaccineerde kinderen is nu nog verboden, omdat kinderdagverblijven niet mogen discrimineren in hun aannamebeleid. Een wetsvoorstel van D66 om het weigeren mogelijk te maken wordt momenteel onderzocht.

Zeer besmettelijk

Mazelen wordt veroorzaakt door een virus en kondigt zich aan met koorts, hangerigheid, verkoudheid en hoesten. Deze verschijnselen verdwijnen vrij snel. Na twee tot drie dagen komt de koorts terug en ontstaat huiduitslag over het hele lichaam.

Het virus wordt verspreid door de lucht via hoesten, praten, niezen en via speeksel van bijvoorbeeld een speen.