Je reis zoeken, boeken en betalen in één app: 'De reiziger staat centraal'

In Nederland hebben we een app als 9292, waarmee je van deur tot deur via het openbaar vervoer je reis kunt plannen. Maar Mobility-as-a-Service gaat een stap verder. "Hier gaat het om een volledige integratie van zoeken, boeken en betalen. Dat is bij 9292 niet het geval. En MaaS gaat ook verder dan alleen het openbaar vervoer. Dus je kunt ook denken aan bijvoorbeeld een step, een huurauto of een deelfiets", aldus Zijlstra.

Leerproces

Het platform staat in ons land nog maar in de kinderschoenen, maar er is al veel belangstelling voor. "Er zijn veel bedrijven en partijen die graag meedoen. We zijn bezig met het opstarten met zeven pilots om ervaringen op te doen." Die pilots starten in onder meer Amsterdam, Rotterdam en Eindhoven.

Qua techniek is het platform een geleidelijk leerproces. Volgens Zijlstra zullen er geleidelijk aan steeds meer diensten worden toegevoegd aan de app, die vervolgens allemaal op elkaar afgestemd worden. Zowel regionaal als internationaal.

In Nederland gebeurt dat momenteel al op kleinere schaal. "We hebben hier veertien deelfietssystemen. Er worden nu stappen gezet voor een soort uniforme codering waarmee je via een app al die deelfietssystemen kunt gebruiken."