Peter R. de Vries op dodenlijst crimineel Ridouan T.

De Vries besluit zijn Tweet enigszins onderkoeld met de zin: "Iedereen die wat wil proberen is bij deze gewaarschuwd..." Door te eindigen met de hashtag #stukmaken hoopt De Vries aan een eventuele huurmoordenaar duidelijk te maken dat de zaak stuk is. In criminele kringen betekent dat zoveel als: de politie weet ervan, begin er niet meer aan.

Ridouan T. wordt verdacht van een aantal moordopdrachten. Hij is voortvluchtig, de politie vermoedt dat hij in het buitenland zit. Volgens het OM zit hij ook achter de aanslag op het Telegraaf-gebouw en de redactie van het weekblad Panorama.