Ombudsman: vrouwenopvang kan nog altijd beter

Problemen rond de vrouwenopvang in Nederland worden nog steeds niet goed aangepakt, stelt de Nationale Ombudsman. Ongeveer 12.000 vrouwen maken jaarlijks noodgedwongen gebruik van een opvangplek. Ze komen daar vaak terecht vanwege mishandeling, psychische problemen of een slechte financiƫle situatie.

In 2017 concludeerde de ombudsman na onderzoek dat veel vrouwen nauwelijks hun weg naar geschikte opvang konden vinden vanwege financiƫle en praktische problemen. Sindsdien is er veel gebeurd, maar kan het nog altijd beter, vindt de Ombudsman.

Uitstroom

Vooral bij de uitstroom van vrouwen uit de opvang is er nog veel winst te boeken, schrijft Reinier van Zutphen in zijn nieuwe rapport. De samenwerking tussen gemeentes is bijvoorbeeld niet altijd op orde. Als een vrouw vanuit de opvang naar een andere gemeente verhuist, moeten uitkeringen en schuldhulptrajecten opnieuw aangevraagd worden. Ook heeft niet iedere gemeente dezelfde voorrangsregels voor huurhuizen.

In januari van dit jaar sprak de Ombudsman de verwachting uit dat er vanuit de politiek grote stappen gezet zouden worden om de problemen in de vrouwenopvang op te lossen. Volgens Van Zutphen zit er langzaam beweging in de aanpak, maar kan het dus sneller.

"Zowel gemeenten als de Rijksoverheid zijn aan zet. Zij moeten samen met de andere betrokken partijen optrekken om deze kwetsbare groep vrouwen te ondersteunen en verder op weg te helpen naar een zelfstandig bestaan."