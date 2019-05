Burgemeester na mishandeling Syrisch stel: daders mogen niet vrijuit gaan

Bij een burenruzie, vorige week in Enschede, hebben buurtbewoners een Syrisch echtpaar uit hun huis gehaald en ernstig mishandeld. Burgemeester Van Veldhuizen heeft dat bevestigd in de gemeenteraad. Hij sprak zijn afschuw uit en zei dat de daders niet vrijuit zullen gaan.

Het stel met twee kinderen woonde nog maar enkele maanden in de wijk. Na de mishandeling heeft het gezin de buurt verlaten. Het is volgens de burgemeester nog niet duidelijk of ze terugkeren.

Buurt hield kaken op elkaar

De zaak veroorzaakte vorige week al ophef, maar de gemeente en politie wilden toen niet ingaan op wat er precies was gebeurd. Burgemeester Van Veldhuizen deed dat vanavond wel. Hij zei dat de tijd is genomen om zorgvuldig te achterhalen wat er is gebeurd. Dat ging volgens hem niet eenvoudig, doordat veel mensen niets wilden of durfden te zeggen over het incident. "Soms uit angst. Soms uit schaamte. Misschien soms uit instemming."

Volgens de gemeente is gebleken dat het allemaal begon met een ruzietje tussen enkele kinderen, waarop enkele ouders met geweld verhaal gingen halen bij het Syrische stel. Ze drongen het huis binnen en namen de vader en moeder mee naar buiten. Vervolgens werden zij ernstig mishandeld, schrijft RTV Oost.