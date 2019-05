'Vluchtelingen Enschede mishandeld in eigen huis'

In de wijk Dolphia in Enschede is eerder deze week een geweldsincident geweest. De gemeente spreekt van een fikse buurtruzie, vermoedelijk naar aanleiding van een ruzie tussen kinderen. Twee mensen hebben zich gemeld bij de huisartsenpost. Verder wil de gemeente er niets over zeggen.

Het AD heeft mensen in de wijk gesproken en daaruit komt naar voren dat een groep van vijftien tot twintig mensen van buiten de wijk dinsdagavond verhaal kwam halen bij een Syrisch vluchtelingengezin. De aanleiding is niet duidelijk.

Vluchtelingengezin

In de buurt gaat het gerucht dat de vader van het gezin een kind iets zou hebben aangedaan. Anderen zeggen dat hij zich juist over het kind heeft ontfermd.

Een deel van de groep bleef voor het huis hangen, schrijft de krant, terwijl een aantal anderen naar binnen ging. Volgens bronnen zijn de ouders voor de ogen van hun kinderen mishandeld.

Een woordvoerder van de gemeente zegt dat het incident stil is gehouden om media-aandacht te voorkomen. Dat zou hebben geholpen, want "als de wijk vol staat met cameraploegen, gaan overal de deuren dicht".

Verzoek om informatie

De politie heeft gisteren bij de buurtbewoners een brief in de bus gedaan met een verzoek om informatie. Vaker dan anders rijdt er de laatste dagen volgens de buurt politie door de straten.

Buurtbewoners zeggen tegen het AD dat ze niets begrijpen van het incident. Ze omschrijven het gezin als aardige mensen, waar goed contact mee was en noemen wat er is gebeurd "verschrikkelijk". Ze willen het gezin een hart onder de riem steken, maar weten niet waar het op dit moment is. Het huis is verlaten.

Toen er vier jaar geleden mogelijk een asielzoekerscentrum in de wijk Dolphia zou komen, waren er hevige protesten. Er werden varkenskoppen geplaatst bij de geplande plek van het azc. Uiteindelijk ging het niet door omdat de instroom van vluchtelingen terugliep.