Landelijke avondklok Sri Lanka na nieuwe rellen

Naar aanleidingen van nieuwe rellen heeft de regering in Sri Lanka een landelijke avondklok ingevoerd. Op verschillende plekken in het land waren er incidenten. Opnieuw waren moskeeën en winkels van moslims doelwit.

Al dagen zijn er spanningen in Sri Lanka. De rellen volgen op de bomaanslagen van drie weken geleden, waarbij meer dan 250 mensen om het leven kwamen. Die aanslagen werden gepleegd door extremistische moslims.

Uit meerdere plaatsen in het land komen meldingen van vernielingen en mishandelingen. Zo waren er in de westelijke kustplaats Chilaw ongeregeldheden nadat op Facebook een man de tekst "op een dag zul je huilen" had geplaatst. Mensen vatten het bericht op als een dreigement. De plaatser van het bericht is inmiddels opgepakt.

Ook in de regio Kurunegala, in het noordwesten van het land, waren er incidenten. De lokale autoriteiten kwamen daar al eerder met een avondklok, om de rust terug te brengen.

Nieuwe blokkade van sociale media

Ook de sociale media zijn weer tijdelijk geblokkeerd geweest. De autoriteiten willen voorkomen dat nepnieuws wordt verspreid en zodoende kan leiden tot rellen. Het is niet de eerste keer dat de sociale media worden geblokkeerd. Kort na de aanslagen werden ze ook al uit de lucht gehaald. En ook vorige week werden ze geblokkeerd na rellen tussen bevolkingsgroepen.