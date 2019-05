Thuisrace Verstappen lijkt er te komen, maar nog veel werk in Zandvoort

Max Verstappen die een thuiswedstrijd rijdt: volgend jaar wordt dat vrijwel zeker werkelijkheid. De Formule 1 staat op het punt om na een afwezigheid van ruim dertig jaar terug te keren naar Zandvoort. In mei 2020 is het waarschijnlijk zo ver. Nu alle financiële horden genomen lijken te zijn, heeft de organisatie pakweg een jaar om de grand prix ook praktisch voor te bereiden. Duidelijk is: er moet veel gebeuren.

Vooral de bereikbaarheid van het circuit is een zorg. Als de Formule 1-race in Zandvoort een succes wil worden, moet het op de maandag na de race vooral over de race gaan. En niet over eindeloze files, verstopte stations en gestrande fans.

Het is essentieel, weten ze inmiddels op het circuit Paul Ricard. Met veel tamtam keerde vorig seizoen de Formule 1 voor het eerst sinds 1990 terug naar het circuit in Zuid-Frankrijk, tussen Marseille en Toulon. De glans rond die rentree verdween snel toen fans op de enige toegangsweg naar het circuit urenlang muurvast stonden. Sommigen keerden uit pure ergernis zelfs om zonder een auto gezien te hebben. Een slechtere binnenkomer voor een nieuwe race is er niet.