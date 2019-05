Oud-voorzitter ondernemingsraad politie krijgt advocaat toegewezen

Ex-voorzitter Frank G. van de centrale ondernemingsraad van de politie krijgt een advocaat toegewezen. Hij wordt verdacht van fraude met facturen en valsheid in geschrifte. Vandaag was er in de rechtbank in Zwolle een regiezitting in de zaak.

G. heeft in de voorbereiding van de rechtszaak tegen hem de samenwerking met zijn advocaat David Duijvelshoff beƫindigd, omdat hij die naar eigen zeggen niet kon betalen. De politievakbond wilde de kosten niet voor zijn rekening nemen in de strafzaak. Eerder deed dat de bond dat wel in het disciplinaire onderzoek dat de politie tegen G. had ingesteld.

Gezien de omvang en complexiteit van G.'s dossier wijst de rechtbank nu een raadsman toe. Het betekent dat G. zelf maar een klein deel van de kosten hoeft te dragen.

Lariekoek

G. werd in december 2017 door de politie ontslagen wegens ernstig plichtsverzuim. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij op kosten van de ondernemingsraad dure feesten en etentjes heeft gehouden, onder meer in het Amstel Hotel en op de SS Rotterdam. Voor de organisatie daarvan en voor andere klussen zou hij bevriende ondernemers hebben ingehuurd.

Het interne politieonderzoek naar G. startte in 2016 omdat hij grote bedragen opnam met een zakelijke creditcard van de politie, geld waarvan soms onduidelijk was waaraan hij het besteedde. Het onderzoek leidde tot de conclusie dat de korpsleiding onvoldoende toezicht heeft gehouden op de uitgaven van de ondernemingsraad. Van opzet was daarbij geen sprake.

Zelf noemt G. de beschuldigingen "lariekoek". "Ik word kapot geschreven", zei hij na afloop van de zitting in Zwolle.

De inhoudelijke behandeling van de zaak begint op 9 september. Ook de partner van G. en de directeur van een evenementenkantoor in Almere staan terecht wegens fraude.