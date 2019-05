Thijs H., verdachte van doden drie wandelaars, overmorgen voorgeleid

De man die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van twee wandelaars op de Brunssummerheide en een in de Scheveningse Bosjes wordt woensdag voorgeleid. De rechter-commissaris bepaalt dan of Thijs H. vast blijft zitten.

H. (27) werd vorige week woensdag laat op de avond aangehouden in Limburg. De politie had eerder die avond een signalement van hem verspreid omdat hij verdacht wordt van het doden van de drie.

Op zaterdag 4 mei werd in de Scheveningse Bosjes in Den Haag een vrouw van 56 omgebracht. Drie dagen later werden op de Brunssummerheide een vrouw van 63 en een man van 68 uit Heerlen gedood.

Tips

Politie en justitie werken met vijftig mensen aan de zaak. De afgelopen tijd is passantenonderzoek gedaan op de plekken waar de doden werden gevonden. Ook is er aandacht voor de zaak geweest in het tv-programma Opsporing Verzocht. Daaruit zijn tientallen tips voortgekomen, die nog worden nagetrokken.

Een dag na zijn arrestatie maakte het OM bekend dat H. patiƫnt "is of was" bij een ggz-instelling in Maastricht. Waarvoor hij precies in behandeling was, wil het OM noch de instelling zeggen.