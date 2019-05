Twintigers stellen meer uit en 'dat kan grote gevolgen hebben'

Door hun financiële situatie kunnen ze zich soms dus ook gewoon niet binden, zegt demograaf Liefbroer. Ze vinden minder snel een partner en settelen zich daardoor soms helemaal niet meer. Uit onderzoek blijkt volgens de demograaf dat mensen zonder vaste partner op de lange termijn gemiddeld minder gelukkig en minder gezond zijn.

Daarnaast kunnen de twintigers van nu ook een knauw krijgen doordat ze later een vast contract of een koophuis hebben. Liefbroer: "Ze zijn opgevoed met het idee dat de wereld aan hun voeten ligt en ze die alleen nog maar hoeven te veroveren. Als dat door de economische situatie niet lukt, kan dat een gevoel van falen geven. Dat is psychologisch gezien natuurlijk niet heel erg gezond."

Weinig aandacht voor jongeren

In andere Europese landen zijn soortgelijke trends zichtbaar, zegt CBS-onderzoeker Traag. "In alle landen om ons heen krijgen vrouwen later kinderen en gaan jongeren later uit huis." Maar er zijn zeker ook verschillen. "In Scandinavische landen is het sociale zekerheidsstelsel zo ingericht dat jongvolwassenen makkelijker op eigen benen kunnen gaan staan."

Demograaf Liefbroer vindt dat er ook in Nederland meer aandacht zou moeten zijn voor de situatie van jongeren. "We zijn heel druk bezig met de pensioenleeftijd. Dat is ook belangrijk, maar is er minder aandacht voor de situatie van jongeren. De twintigers zijn eigenlijk een beetje de verliezers van de economische crisis en de nasleep daarvan."